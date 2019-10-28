Фото: беженцы в Европе (facebook.com/beroeva)

Число беженцев из Венесуэлы в будущем году достигнет 6,5 млн человек

Организация Объединенных Наций (ООН) ожидает еще 2 миллиона беженцев из Венесуэлы (Латинской Америки). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По информации ООН, что почти 85 процентов мигрантов останутся в государствах Латинской Америки.

К беженцам можно отнести и миллионы людей, которые ежедневно пересекают границы Венесуэлы, чтобы в соседних странах удовлетворить свои основные социальные потребности. Кроме того, Венесуэлу массово покидают жившие и работавшие там иностранцы.

Спецпосланник ООН Эдуардо Штайн отдал должное приему, которые оказывают венесуэльским мигрантам соседние страны. В то же время он отметил и рост ксенофобии в отношении вновь прибывших и новые требования к въезду, которые беженцам трудно выполнить.

"Это, в свою очередь, увеличивает вероятность нерегулируемых пересечений границы", - пояснил дипломат.

Напомним, правозащитная организация Amnesty International обвинила Турцию в принудительной депортации со своей территории беженцев из Сирии. Также 20 случаев принудительной депортации сирийских беженцев Amnesty International зафиксировала до начала турецкой военной операции на территории северо-восточной Сирии. По данным правозащитников, турецкие силовики принудительно депортировали беженцев через сирийскую границу, надевая на них наручники.

Ранее сообщалось, что после начала военной операции Турции в северо-восточной Сирии более 130 тыс. человек покинули приграничный регион. По данным управления по координации гуманитарных вопросов ООН, всего в результате военного конфликта в Сирии в гуманитарной помощи будут нуждаться около 400 тыс. человек.