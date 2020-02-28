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У Греції поліція застосувала сльозогінний газ для розгону біженців з Туреччини

Новини » Надзвичайні події     28.02.2020 - 21:50
У Греції поліція застосувала сльозогінний газ для розгону біженців з Туреччини
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Сутички сталися, після як Туреччина вирішила не стримувати потік сирійських біженців до Євросоюзу

У Греції поліція застосувала спеціальні засоби, щоб стримати мігрантів, які намагалися прорватися на територію держави з боку Туреччини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що потік переселенців різко зріс після того, як Анкара заявила не буде більше перешкоджати потраплянню сирійських біженців на територію ЄС.

"Ця заява Туреччини прозвучала після повітряної атаки підтримуваних Росією урядових сил президента Сирії Асада у провінції Ідліб, внаслідок якої загинули 33-и турецькі солдат", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після атаки сирійських урядових військ у провінції Ідліб по турецькій армії, яка втратила 33 солдат, Туреччина вирішила не стримувати потік сирійських біженців до Євросоюзу. Один із турецьких чиновників на умовах анонімності розповів журналістам, що Туреччині стає все важче стримувати біженців із Сирії, кількість яких зростає. На сьогодні країна приймає близько 3,7 мільйонів сирійських біженців і заявляє, що більше не може впоратися.

Як повідомляло РБК-Україна, у Стамбулі (Туреччина) почалися протести перед генеральним консульством Росії після нападів армії режиму Башара Асада у сирійському регіоні Ідліб. Мітингувальники звинувачують Росію у підтримці сирійського режиму та ескалації конфлікту.

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