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В Греции перевернулся автобус с мигрантами, есть жертвы

НовостиПроисшествия    08.06.2018 - 14:02
Фото: авария с мигрантами в Греции (neapierias.grfacebook)
Фото: авария с мигрантами в Греции (neapierias.grfacebook)

Среди погибших трое детей

На севере Греции микроавтобус с мигрантами попал в ДТП. Об этом сообщает газета Ekathimerini.

Как сообщается, авария произошла недалеко от города Кавала утром в пятницу. Транспортное средство вылетело за ограждение и перевернулось.

В результате аварии шесть человек погибли, еще десять получили ранения - их в критическом состоянии доставили в больницу Кавала. Среди погибших трое детей.

По предварительным данным, в микроавтобусе ехали мигранты из Ирака и Сирии, попавшие в Грецию нелегально.

Их перевозчик, вероятно, тоже погиб в аварии.

Напомним, в Аденском заливе у берегов Йемена потерпела крушение лодка с мигрантами, в результате 46 человек погибли, еще 16 считаются пропавшими без вести.

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Теги публикации: Греция, Мигранты, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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