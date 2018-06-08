В Греции перевернулся автобус с мигрантами, есть жертвы

Среди погибших трое детей

На севере Греции микроавтобус с мигрантами попал в ДТП. Об этом сообщает газета Ekathimerini.

Как сообщается, авария произошла недалеко от города Кавала утром в пятницу. Транспортное средство вылетело за ограждение и перевернулось.

В результате аварии шесть человек погибли, еще десять получили ранения - их в критическом состоянии доставили в больницу Кавала. Среди погибших трое детей.

По предварительным данным, в микроавтобусе ехали мигранты из Ирака и Сирии, попавшие в Грецию нелегально.

Их перевозчик, вероятно, тоже погиб в аварии.

Напомним, в Аденском заливе у берегов Йемена потерпела крушение лодка с мигрантами, в результате 46 человек погибли, еще 16 считаются пропавшими без вести.