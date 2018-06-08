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У Греції перекинувся автобус з мігрантами, є жертви

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 14:02
Фото: аварія з мігрантами в Греції (neapierias.grfacebook)
Фото: аварія з мігрантами в Греції (neapierias.grfacebook)

Серед загиблих троє дітей

На півночі Греції мікроавтобус з мігрантами потрапив у ДТП. Про це повідомляє газета Ekathimerini.

Як повідомляється, аварія сталася недалеко від міста Кавала вранці в п'ятницю. Транспортний засіб вилетів за огорожу і перекинувся.

В результаті аварії шість осіб загинули, ще десять отримали поранення - їх в критичному стані доставили в лікарню Кавала. Серед загиблих троє дітей.

За попередніми даними, в мікроавтобусі їхали заробітчани з Іраку і Сирії, що потрапили в Грецію нелегально.

Їх перевізник, ймовірно, теж загинув в аварії.

Нагадаємо, в Аденській затоці біля берегів Ємену зазнала аварії човен з мігрантами, внаслідок 46 осіб загинули, ще 16 вважаються зниклими без вісті.

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Теги публікації: Греція, Мігранти, авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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