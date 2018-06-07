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У берегов Йемена при кораблекрушение погибли 46 мигрантов

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 05:26
Фото: спасенные мигранты (iom.int)
Фото: спасенные мигранты (iom.int)

Всего в лодке находилось около 100 мигрантов из Эфиопии, 16 числятся пропавшими без вести

В Аденском заливе у берегов Йемена потерпела крушение лодка с мигрантами, в результате 46 человек погибли, еще 16 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщила Международная организация по миграции.

По данным организации, всего в лодке находилось по меньшей мере 100 человек.

Отмечается, что все мигранты были из Эфиопии и надеялись найти работу в странах Персидского залива.

У берегов Йемена из-за сильных волн лодка начала наполняться водой, мигранты, которым удалось выжить, рассказали, что спасательных жилетов не было.

Напомним, 2 июня в Тунисе спасатели извлекли тела 37 нелегальных мигрантов, которые утонули в результате кораблекрушения в Средиземном море у побережья страны. Тогда удалось спасти 68 человек, среди которых 60 тунисцев, а также граждане ряда африканских стран.

Кораблекрушение у берегов Туниса: число погибших мигрантов возросло до 48 На Оман и Йемен обрушился тропический циклон, в результате чего погибли 13 человек
Теги публикации: Йемен, кораблекрушение, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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