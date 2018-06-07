У берегов Йемена при кораблекрушение погибли 46 мигрантов

Всего в лодке находилось около 100 мигрантов из Эфиопии, 16 числятся пропавшими без вести

В Аденском заливе у берегов Йемена потерпела крушение лодка с мигрантами, в результате 46 человек погибли, еще 16 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщила Международная организация по миграции.

По данным организации, всего в лодке находилось по меньшей мере 100 человек.

Отмечается, что все мигранты были из Эфиопии и надеялись найти работу в странах Персидского залива.

У берегов Йемена из-за сильных волн лодка начала наполняться водой, мигранты, которым удалось выжить, рассказали, что спасательных жилетов не было.

Напомним, 2 июня в Тунисе спасатели извлекли тела 37 нелегальных мигрантов, которые утонули в результате кораблекрушения в Средиземном море у побережья страны. Тогда удалось спасти 68 человек, среди которых 60 тунисцев, а также граждане ряда африканских стран.