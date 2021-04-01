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В Греции ослабляют карантин на фоне увеличения случаев COVID-19

Автор: РБК-Украина

Правительство Греции приняло решение ослабить некоторые карантинные ограничения, несмотря на всплеск коронавируса в стране. Меры ослабят с субботы, 3 апреля.

Об этом заявил заместитель министра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас, передает Associated Press.

за пределы своей собственной общины, но только в выходные дни. Упражнения можно делать максимум с тремя людьми или одной семейной группой.

При этом с понедельника, 5 апреля, вновь могут открыться розничные магазины, кроме универмагов и торговых центров.

Отметим, что с начала ноября в Греции действуют карантинные ограничения. В частности,

В Греции всего подтвердили 260 тысяч случаев коронавируса, при этом более 8 тысяч - летальные. При этом в стране многие отделения интенсивной терапии переполнены. В то же время все больше государственных больниц становятся учреждениями только для больных COVID-19.

Напомним, ранее в Греции продлили всеобщий карантин до 5 апреля.

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Новости Украины КарантинГрецияКоронавирус
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