У Греції послаблюють карантин на тлі збільшення випадків COVID-19

за межі своєї власної громади, але тільки у вихідні дні. Вправи можна робити максимум з трьома людьми або однією сімейною групою.

При цьому з понеділка, 5 квітня, знову можуть відкритися роздрібні магазини, крім універмагів і торговельних центрів.

Зазначимо, що з початку листопада в Греції діють карантинні обмеження. Зокрема,

В Греції все підтвердили 260 тисяч випадків коронавірусу, при цьому понад 8 тисяч - летальні. При цьому в країні багато відділення інтенсивної терапії переповнені. Водночас все більше державних лікарень стають установами тільки для хворих COVID-19.