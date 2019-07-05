В Греции объявили массовую эвакуацию из-за лесных пожаров

На греческом острове Эвия в Греции объявили массовую эвакуацию из-за лесных возгораний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство AP News.

Сообщается, что на острове одновременно возникли два лесных пожара, из-за которых пришлось эвакуировать четыре деревни. По данным AP, новые возгорания произошли через несколько часов после того, как на тушение более крупного возгорания мобилизовали около 100 спасателей. Также сообщается, что им удалось ограничить распространение огня, однако местность помешала потушить его полностью.

Как сообщили в пожарной службе, первый из них возник после того, как 64-летний местный житель возле своего дома пытался сжечь сорняки. На данный момент его задержали, ожидается, что уже сегодня он предстанет в суде.

По данным властей, сегодняшние пожары возникли незадолго до полуночи. В общей сложности к тушению привлекли порядка 250 спасателей, четыре самолета и три вертолета, а также другую технику.

Отметим, лесные пожары довольно распространены в Греции, особенно в летние месяцы. В прошлом году из-за них погибли более 100 человек в пригородных районах Афин.

Напомним, ранее 4 июля в Луганской области в заминированном лесу удалось ликвидировать лесной пожар. Как сообщается, вблизи села Колесниковка Станично-Луганского района произошел взрыв, после чего загорелся лес.

Отметим, ранее синоптики предупреждали о высокой степени возгорании в степной и лесных территорий в Украине. По словам синоптиков, в Украине будет удерживаться чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.