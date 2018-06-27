В Греции объявили красный уровень опасности из-за ливней

Много домов и дорог в стране затоплены

Национальная метеорологическая служба Греции объявили "красное предупреждение" из-за непогоды, которая началась в понедельник и продлится до пятницы. Об этом сообщает Greek City Times.

Так, предупреждается о сильных дождях и подтоплениях в отдельных регионах страны.

Сообщается, что во вторник уровень осадков во многих местах страны превысил 50 см.

Также отмечается, что много домов и дорог затоплены. В приморских районах из-за шторма несколько автомобилей оказались в море.

Напомним, 26 июня недалеко от побережья греческого полуострова Пелопоннес в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,4.