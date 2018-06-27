Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.31
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.68
Межбанк BID 30.63
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.31
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.68
Межбанк BID 30.63
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Греции объявили красный уровень опасности из-за ливней

НовостиПроисшествия    27.06.2018 - 13:20
Фото: ливни в Греции (greekcitytimes.com)
Фото: ливни в Греции (greekcitytimes.com)

Много домов и дорог в стране затоплены

Национальная метеорологическая служба Греции объявили "красное предупреждение" из-за непогоды, которая началась в понедельник и продлится до пятницы. Об этом сообщает Greek City Times.

Так, предупреждается о сильных дождях и подтоплениях в отдельных регионах страны.

Сообщается, что во вторник уровень осадков во многих местах страны превысил 50 см.

Также отмечается, что много домов и дорог затоплены. В приморских районах из-за шторма несколько автомобилей оказались в море.

Напомним, 26 июня недалеко от побережья греческого полуострова Пелопоннес в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,4.

В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,4
Теги публикации: Греция, ливень, шторм  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"5 из 5 возможных медалей": украинская гимнастка произвела фурор на турнире в Турции (видео)
В Киеве разгромили табор ромов: активисты сделали жесткое заявление
"Киевхлеб" будет судиться с Roshen из-за "Киевского торта"
"Постоянно живу в напряжении": Лидия Таран откровенно рассказала о своей личной жизни
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь