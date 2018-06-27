У Греції оголосили червоний рівень небезпеки через зливи

Багато будинків та доріг в країні затоплено

Національна метеорологічна служба Греції оголосила "червоне попередження" через негоду, яка розпочалася в понеділок і триватиме до п’ятниці. Про це повідомляє Greek City Times.

Так, попереджається про сильні дощі та підтоплення у окремих регіонах країни.

Повідомляється, що у вівторок рівень опадів у багатьох місцях країни перевищив 50 см.

Також зазначається, що багато будинків та доріг затоплено. У приморських районах через шторм кілька автомобілів опинилися в морі.

Нагадаємо, 26 червня недалеко від узбережжя грецького півострова Пелопоннес в Греції стався землетрус магнітудою 5,4.