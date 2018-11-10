У Греції обвалився автомобільний міст

Фото: обвалення мосту в Греції (kathimerini.gr)

Постраждали два транспортних засоби

На північному сході Греції в місті Кавала сталося обвалення автомобільного мосту, пошкоджено кілька транспортних засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грецьке видання Kathimerini.

За інформацією газети, сталося обвалення кількох плит мосту, загальною довжиною близько 15 метрів.

У результаті інциденту ніхто не постраждав, однак у місці обвалення прольотів опинилися легковий автомобіль та автокран, які отримали незначні пошкодження.

Обвалення конструкцій сталося після того, як на міст заїхав 50-тонний автокран, оскільки, як зазначається, цей міст не розрахований на таку вагу.

Внаслідок аварії була перекрита траса, що викликало великі затори.

Фото: обвалення мосту в Греції

Нагадаємо, 3 листопада в американському штаті Меріленд дві людини загинули через обвалення в сортувальному центрі Amazon. Інцидент стався в південно-східному Балтиморі - через шторм у будівлі обвалилася стіна.

Також у місті Марсель на півдні Франції в понеділок, 5 листопада, обрушилися дві будівлі, внаслідок чого загинули шість осіб.