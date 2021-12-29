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В Греции на Новый год запретили включать музыку

Автор: Сергей Пышкин

В Греции запретили музыку на коммерческих площадках во время празднования Нового года. Ввели новые ограничения из-за стремительного роста заболеваемости "Омикроном".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP.

Ожидалось, что ограничения вступят в силу с 3 января, но теперь они начнут действовать уже с 30 декабря.

Во вторник ежедневное число заражений возросло до 22 тысяч, учитываю то, что это дважды больше за антирекорд, который был зафиксирован накануне.

По словам министра здравоохранения Таноса Плевриса, в Греции новый штамм коронавируса "Омикрон" стал доминирующим.

Среди новых карантинных ограничений:

  • обязательный масочный режим в супермаркетах и общественном транспорте;
  • изменение расписания и дополнительный приказ касаемо дистанционной работы для госслужащих;
  • развлекательные заведения будут закрываться в полночь. В то же время им разрешат работать до 02:00 на Новый год.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Греции усилили карантин в канун Нового года.

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ГрецияКарантинКоронавирус