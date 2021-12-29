В Греции на Новый год запретили включать музыку

В Греции запретили музыку на коммерческих площадках во время празднования Нового года. Ввели новые ограничения из-за стремительного роста заболеваемости "Омикроном".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP.
Ожидалось, что ограничения вступят в силу с 3 января, но теперь они начнут действовать уже с 30 декабря.
Во вторник ежедневное число заражений возросло до 22 тысяч, учитываю то, что это дважды больше за антирекорд, который был зафиксирован накануне.
По словам министра здравоохранения Таноса Плевриса, в Греции новый штамм коронавируса "Омикрон" стал доминирующим.
Среди новых карантинных ограничений:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Греции усилили карантин в канун Нового года.