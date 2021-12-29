В Греції на Новий рік заборонили вмикати музику

Очікувалося, що обмеження наберуть чинності з 3 січня, втім тепер вони почнуть діяти вже з 30 грудня.

У вівторок щоденна кількість заражень зросла до 22 тисяч, враховую чи те, що це двічі більше за антирекорд, який було зафіксовано напередодні.

За словами міністра охорони здоров’я Таноса Плевріса, у Греції новий штам коронавірусу "Омікрон" став домінуючим.

Серед нових карантинних обмежень: