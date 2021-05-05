В Греции надеются на резкое улучшение ситуации с COVID летом

15 мая Греция планирует снять ограничения на поездки для иностранных посетителей, которые были привиты или имеют отрицательные результаты тестирования на коронавирус. Туризм составляет около пятой части греческой экономики и рынка рабочих мест.

Мицотакис сказал, что сочетание широкого тестирования на коронавирус, иммунизации и того, что многие мероприятия будут проходить на открытом воздухе, придало властям уверенности в безопасности туризма.

"Я надеюсь, что ситуация резко улучшится в течение следующих месяцев", - сказал он.

Мицотакис заявил, что с оптимизмом смотрит на перспективы восстановления после пандемии и ожидает значительного восстановления после 8,2% падения ВВП в прошлом году.