У Греції сподіваються на різке покращення ситуації із COVID влітку

15 травня Греція планує зняти обмеження на поїздки для іноземних відвідувачів, які були щеплені або мають негативні результати тестування на коронавірус. Туризм становить близько п'ятої частини грецької економіки та ринку робочих місць.

Міцотакіс сказав, що поєднання широкого тестування на коронавірус, імунізації та того, що багато заходів відбуватимуться на відкритому повітрі, додало владі впевненості у безпечності туризму.

"Я сподіваюся, що ситуація різко покращиться протягом наступних місяців", - сказав він.

Міцотакіс заявив, що з оптимізмом дивиться на перспективи відновлення після пандемії і очікує значного відновлення після 8,2% падіння ВВП минулого року.