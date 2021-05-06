В Греции массовые забастовки за трудовой закон. В Афинах остановился весь общественный транспорт

Суточную забастовку объявил главный профсоюз госслужащих Греции, который заявил, что предложенный правительством закон направлен на увеличение восьмичасового рабочего дня до 10 часов, а также отмену пятидневной рабочей недели и коллективных договоров.

Забастовку поддержали работники транспорта, что повлекло масштабный транспортный коллапс в Афинах. В греческой столице остановилось метро, поезда, автобусы и паромы на острова. Из-за остановки транспорта люди вынуждены передвигаться собственными автомобилями, что вызывает пробки.

По данным полиции, около 6500 протестующих собрались у здания парламента Греции. Они размахивают красными флагами, а также держат транспаранты с надписью "Мы не станем рабами 21 века".

Как опасаются профсоюзы, из-за принятия правительственного законопроекта во время пандемии многие греки потеряют работу, однако власти Греции отклонили претензии, отметив, что изменения в законодательстве дадут рабочим большую гибкость.