У Греції масові страйки через трудовий закон. В Афінах зупинився весь громадський транспорт

Добовий страйк оголосив головна профспілка держслужбовців Греції, який заявив, що запропонований урядом закон направлений на збільшення восьмигодинного робочого дня до 10 годин, а також скасування п'ятиденного робочого тижня та колективних договорів.

Страйк підтримали працівники транспорту, що спричинило масштабний транспортний колапс в Афінах. У грецькій столиці зупинилося метро, потяги, автобуси та пароми на острова. Через зупинку транспорту люди змушені пересуватися власними автомобілями, що спричиняє затори.

За даними поліції, близько 6500 протестувальників зібралися поблизу будівлі парламенту Греції. Вони розмахують червоними прапорами, а також тримають транспаранти з надписом "Ми не станемо рабами 21 сторіччя".

Як побоюються профспілки, через схвалення урядового законопроекту під час пандемії багато греків втратять роботу, однак влада Греції відхилила претензії, наголосивши, що зміни у законодавстві дадуть робітникам більшу гнучкість.