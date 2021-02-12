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В Греции, несмотря на протесты, приняли закон о специальной полиции в университетах

Новина українською → Афины, Пятница 12 февраля 2021 12:34
В Греции, несмотря на протесты, приняли закон о специальной полиции в университетах Фото: полиция и студент (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Парламент Греции принял закон о специальной полиции в университетах для соблюдения в них порядка. Такое решение вызвало массовые демонстрации в стране.

Об этом сообщает Euractiv.

Закон, инициированный правящей консервативной партией "Новая демократия", был принят благодаря поддержке правой популистской партии "Греческое решение". Все другие оппозиционные партии отклонили законопроект, назвав его авторитарным.

Закон направленна студентов, которые остаются в университетах на много лет дольше, чем период, предусмотренный для получения степени. В будущем они будут отчислены, если будут учиться более чем в полтора раза дольше установленного срока. Это изменение коснется около 235 тысяч студентов.

Они и сотрудники учебных заведений вышли на улицы Афин и Салоник с требованием отозвать такое решение правительства.

Напомним, накануне в Афинах полиция применила силу для разгона колонны студентов и преподавателей, которые вблизи парламента протестовали против разработанного властями закона о высших учебных заведениях.

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