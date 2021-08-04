В Греции из-за масштабных пожаров эвакуировали жителей острова Эвбея

Температура в отдельных регионах страны достигает отметки 45 градусов. Впрочем, масштабные пожары бушуют не только в Греции, но и в Турции, Италии и Албании. Группа реагирования на стихийные бедствия ЕС обещает прислать пожарных и самолеты всем странами, которые сейчас борются с лесными пожарами.

В частности, сегодня береговая охрана Греции эвакуировала 85 человек с острова Эвбея. Из-за масштабных пожаров людям пришлось скрываться на берегу в ожидании спасателей.

Отмечается, что экстремально высокие температуры будут удерживаться на территории Греции до конца недели.