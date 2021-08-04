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В Греції через масштабні пожежі евакуювали жителів острова Евбея

Автор: Сергій Пишкін

Берегова охорона Греції допомогла з евакуацією мешканців острова Евбея. Близько 85 осіб зібралися на пляжі, коли рятувалися від вогню.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Температура в окремих регіонах країни сягає позначки 45 градусів. Втім, масштабні пожежі вирують не лише в Греції, але і в Туреччині, Італії й Албанії. Група реагування на стихійні лиха ЄС обіцяє надіслати пожежників та літаки усім країнами, які наразі борються з лісовими пожежами.

Зокрема, сьогодні берегова охорона Греції евакуювала 85 осіб з острова Евбея. Через масштабні пожежі людям довелося переховуватися на березі в очікуванні рятувальників.

Відзначається, що екстремально високі температури утримуватимуться на території Греції до кінця тижня.

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пожежаГреція