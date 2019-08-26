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Страны G7 выделят Бразилии финансовую помощь для борьбы с пожарами

Новости » Политика    26.08.2019 - 17:58
Страны G7 выделят Бразилии финансовую помощь для борьбы с пожарами
Фото: пожар в лесах Амазонии (Reuters)

Франция готова оказать военную помощь

Бразилия получит 22 млн долларов для борьбы с лесными пожарами в Амазонии. Об этом договорились лидеры стран G7 во время саммита во французском Биаррице, передает "Радио Свобода".

Так, лидеры Франции, Британии, Канады, Германии, Италии, Японии и Соединенных Штатов Америки во время саммита G7 договорились выделить бразильскому правительству финансовую помощь для борьбы с пожарами в амазонских лесах.

Французский президент Эммануэль Макрон отметил, что средства в размере 22 млн долларов будут немедленно выделены Бразилии. Он добавил, что Париж также готов оказать Бразилии военную помощь.

Кроме того, страны "Большой семерки" готовы поддержать более широкую инициативу для защиты лесов Амазонии, которую представят на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что на саммите G7 во Франции состоятся экстренные переговоры из-за масштабных лесных пожаров в бразильской Амазонии. Вопрос пожаров был внесен в повестку дня по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.

РБК-Украина писало, что президент Европейского совета Дональд Туск пригрозил Бразилии заморозить подписание торговой сделки, если власти страны не начнут эффективно бороться с лесными пожарами в Амазонии. Также Туск отметил, что ЕС готов предоставить финансовую помощь Бразилии.

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