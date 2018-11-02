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Из Греции в Македонию отправился первый за 12 лет авиарейс

Новости » Транспорт    02.11.2018 - 21:50
Фото: Aegean Airlines (dikaiologitika.gr)
Фото: Aegean Airlines (dikaiologitika.gr)

Греческая авиакомпания Aegean Airlines будет летать в Скопье дважды в неделю

Из Греции в Македонию вчера вечером, 1 ноября, вылетел первый за 12 лет прямой коммерческий авиарейс. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver.

Сообщается, что на борту судна находился вице-премьер Македонии Бужар Османи.

Греческая авиакомпания Aegean Airlines будет летать в Скопье дважды в неделю.

Отметим, у Скоп и Афин біла прямая воздушная связь в 2003-2007 годах, но она была остановлена после того, как бывшее консервативное правительство Македонии назвало аэропорт Скопье в честь полководца Александра Македонского.

Напомним, 19 октября, Парламент Македонии большинством голосов поддержал изменения в конституцию, согласно которым страна получит новое название - Северная Македония.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас поприветствовал переименование страны. По его словам, одобрение македонским парламентом предложения об изменении названия страны открывает путь для реализации "исторического" соглашения между двумя странами.

 

 

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