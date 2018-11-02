З Греції до Македонії вирушив перший за 12 років авіарейс

Фото: Aegean Airlines (dikaiologitika.gr)

Грецька авіакомпанія Aegean Airlines літатиме до Скоп’є двічі на тиждень

З Греції до Македонії вчора ввечері, 1 листопада, вилетів перший за 12 років прямий комерційний авіарейс. Про це передає РБК-Україна з посиланням на EUobserver.

Повідомляється, що на борту судна перебував віце-прем'єр Македонії Бужар Османі.

Грецька авіакомпанія Aegean Airlines літатиме до Скоп’є двічі на тиждень.

Зазначимо, Скоп'є та Афіни мали прямий повітряний зв'язок у 2003-2007 роках, але він був зупинений після того, як колишній консервативний уряд Македонії назвав аеропорт Скоп'є на честь полководця Олександра Македонського.

Нагадаємо, 19 жовтня, Парламент Македонії більшістю голосів підтримав зміни до конституції, згідно з якими країна отримає нову назву - Північна Македонія.

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас прокоментував рішення парламенту Македонії про перейменування країни. За його словами, схвалення македонським парламентом пропозиції про зміну назви країни відкриває шлях для реалізації "історичної" угоди між двома країнами.