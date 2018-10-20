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У Греції прокоментували рішення Македонії про перейменування

Новини » Політика    20.10.2018 - 20:53
Фото: Алексіс Ципрас (з відкритих джерел)
Фото: Алексіс Ципрас (з відкритих джерел)

Прем'єр-міністр Греції вважає, що дане рішення відкриває шлях для реалізації "історичної" угоди між двома країнами

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас в суботу, 20 жовтня, прокоментував рішення парламенту Македонії про перейменування країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Ципраса, схвалення македонським парламентом пропозиції про зміну назви країни відкриває шлях для реалізації "історичної" угоди між двома країнами.

"Сьогодні символічний і історичний день після прийняття рішення в парламенті Скоп'є, яке відкриває шлях до реалізації угоди", - сказав Ципрас.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 19 жовтня, Парламент Македонії більшістю голосів підтримав зміни до конституції, згідно з якими країна отримає нову назву - Північна Македонія.

Нагадаємо, 9 жовтня уряд Македонії запустив процедуру перейменування країни, але 18 жовтня парламент не виніс, як планувалося, на голосування пропозицію уряду про внесення змін до Конституції для зміни назви країни на Республіку Північна Македонія.

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