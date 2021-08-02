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Высокий риск обесточивания: в Греции призвали экономить электроэнергию из-за жары

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Греция , Понедельник 02 августа 2021 16:11
Высокий риск обесточивания: в Греции призвали экономить электроэнергию из-за жары Фото: в Греции призвали экономить электроэнергию из-за жары (Pixabay)
Автор: Сергей Пышкин

На фоне аномальной жары в Греции, в стране призвали граждан добровольно экономить электроэнергию. Из-за большой нагрузки на энергосистему, вероятен риск ее отключения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Ekathimerini.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис, во время выступления перед журналистами, заявил, что правительство страны сейчас приняло необходимые меры предосторожности, чтобы предотвратить обесточивание в стране. Впрочем, чиновник призвал местных жителей выключать свет и использовать термостаты, чтобы снизить нагрузку на энергосистему Греции.

Соответствующая просьба обусловлена тем, что в понедельник, в отдельных регионах страны прогнозировалось повышение температура до 46 градусов.

Мицотакис отметил, что сейчас в стране впервые фиксируется столь сильная жара начиная с 1987 года.


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Греция Электроэнергия
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