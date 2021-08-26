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В Греции будут прививать от COVID на церковных площадях

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Греция, Четверг 26 августа 2021 16:13
В Греции будут прививать от COVID на церковных площадях Фото: В Греции будут прививать от COVID на церковных площадях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министерство здравоохранения Греции объявило о запуске пилотной программы по развертыванию мобильных подразделений по всей стране, которые будут прививать людей на площадях у церквей. Таким образом власти надеются оживить прививочную кампанию после летнего спада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Ekathimerini.

По словам министра здравоохранения Василиса Кикилиаса, программа начнется в Афинах и Салониках в воскресенье, 29 августа, и постепенно распространится на другие города.

Отвечая на вопрос об отказе некоторых медицинских работников от вакцинации, он сказал, что это небольшое меньшинство профсоюзных активистов, которые реагируют на обязательную прививку в секторе.

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