ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Греції прищеплюватимуть від COVID на церковних площах

Новость на русском →
Греція, Четвер 26 серпня 2021 16:13
У Греції прищеплюватимуть від COVID на церковних площах Фото: у Греції будуть прищеплювати від COVID на церковних площах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство охорони Здоров'я Греції оголосило про запуск пілотної програми з розгортання мобільних підрозділів по всій країні, які будуть прищеплювати людей на площах біля церков. Таким чином влада сподівається оживити прищеплювальну кампанію після літнього спаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Ekathimerini.

За словами міністра охорони здоров'я Василиса Кікіліаса, програма розпочнеться в Афінах і Салоніках в неділю, 29 серпня, і поступово пошириться на інші міста.

Відповідаючи на питання про відмову деяких медичних працівників від вакцинації, він сказав, що це невелика меншість профспілкових активістів, які реагують на обов'язкове щеплення в секторі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Греція Вакцинація
NEWS
Прогноз на осінь: коли можливий новий сплеск коронавіруса в Україні
Прогноз на осінь: коли можливий новий сплеск коронавіруса в Україні
DAILY
Незалежність в цифрах. Як змінилася економіка України за 30 років
Олександр Білоусфінансовий редактор Незалежність в цифрах. Як змінилася економіка України за 30 років