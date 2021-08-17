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В Греции арестовали двух подозреваемых в поджоге лесов

Автор: Валерия Полищук

В Греции причинами некоторых лесных пожаров называют поджоги. Так, полиция арестовала двух подозреваемых в организации поджогов в лесах вблизи Афин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Первым арестованным был 54-летний греческий мужчина, который, предположительно, использовал зажигалку, чтобы поджечь бумаги и сухую растительность в кустарнике на окраине деревни к западу от Афин в воскресенье. Мужчина покинул место происшествия пешком и был задержан проезжавшим мимо полицейским патрулем.

Во втором случае, речь идет о 29-летней иностранке, гражданство которой не разглашается. Ее обвиняют в том, что она подожгла сухие листья на земле возле дерева на площади в центре Афин. Полиция потушила пламя и арестовала женщину.

Напомним, премьер Греции назвал пожары в стране самой крупной экологической катастрофой за десятилетие.

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ГрецияПожар