У Греції заарештували двох підозрюваних у підпалі лісів

У Греції причинами деяких лісових пожеж називають підпали. Так, поліція заарештувала двох підозрюваних в організації підпалів у лісах поблизу Афін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Першим заарештованим був 54-річний Грецький чоловік, який, імовірно, використовував запальничку, щоб підпалити папери і суху рослинність в чагарнику на околиці села на захід від Афін в неділю. Чоловік покинув місце події пішки і був затриманий поліцейським патрулем, що проїжджав повз.

У другому випадку, мова йде про 29-річну іноземку, громадянство якої не розголошується. Її звинувачують в тому, що вона підпалила сухе листя на землі біля дерева на площі в центрі Афін. Поліція загасила полум'я і заарештувала жінку.