Про Гренландію та мирну угоду щодо України. Що сказав Трамп у Давосі

Заява Трампа про США

Трамп розпочав свій виступ у Давосі із заяви про те, що інфляцію в США "переможено", а кордон, який він назвав "відкритим і небезпечним", - закрито. Він пообіцяв економічне зростання, якого, за його словами, не бачила жодна країна, і запевнив, що американці задоволені його роботою.

Далі Трамп заявив, що його перший президентський термін був найуспішнішим в історії з фінансового погляду. Він наголосив на нових правилах стовідсоткового списання інвестиційних витрат для бізнесу та назвав те, що відбувається з економікою США, "дивом".

Говорячи про торгівлю, Трамп сказав, що майже всі країни, які уклали торгівельні угоди зі США, побачили зростання своїх фондових ринків. Він додав: коли економіка США зростає, за нею зростають і інші.

Потім Трамп заявив про зниження податків у США та підвищення мит для іноземних держав, які, за його словами, мають компенсувати шкоду, завдану ними Америці. Він також розкритикував масову міграцію та "зелену" енергетичну політику Європи, заявивши, що деякі європейські країни стали "невпізнаваними" і рухаються не в правильному напрямку.

Заява Трампа про Європу

У контексті Європи Трамп сказав, що США дбають про європейців і мають із ними спільні цивілізаційні зв’язки, однак звинуватив європейські країни в тому, що вони "знищують самі себе" через політику останніх десяти років. Він підкреслив, що Сполучені Штати хочуть бачити сильних, а не ослаблених союзників.

"Я люблю Європу і хочу, щоб вона процвітала, але вона рухається не в правильному напрямку. Місця, звідки ви родом, можуть робити набагато краще, якщо будуть слідувати за тим, що робимо ми, бо певні частини Європи вже не впізнати", - заявив він.

Після цього Трамп висловив серйозне занепокоєння глобальною безпекою.

"Зараз перед США та всім світом постають значно вищі ризики, ніж ті, що були навіть під час Другої світової. Через ядерну зброю, через сучасну зброю, про яку я навіть не можу вам зараз казати публічно. Два тижні тому з’явилася зброя, про яку ніхто ніколи не чув. Усе може бути знищено буквально через одну ракету. Немає поки що такого ППО, яке знищить ці ракети", - заявив він.

Окремо Трамп згадав Велику Британію, заявивши, що бажає їй успіху, але розкритикував її енергетичну стратегію та назвав "зелену" енергетику "шахрайством". Він також заявив, що Китай будує вітрові електростанції лише для демонстрації, а не для реального використання.

Заява Трампа про Гренландію

Переходячи до теми Гренландії, Трамп сказав, що США мають "величезну повагу" до народу Гренландії та Данії, але наполягають, що лише Америка здатна забезпечити безпеку острова. Він заявив, що під час Другої світової війни США фактично захистили Гренландію, а після війни повернули її Данії, що, за його словами, було помилкою.

Трамп також заявив, що без США світ "говорив би німецькою або японською".

Він повідомив, що США прагнуть негайно розпочати переговори щодо придбання Гренландії. При цьому Трамп заявив, що не застосовуватиме силу для її отримання, хоча наголосив, що без "надмірної сили" США нічого не отримують. Він знову повторив своє бажання придбати острів.

Заява Трампа про НАТО

Говорячи про НАТО, Трамп заявив, що США дають альянсу дуже багато, але отримують натомість "смерть, хаос і величезні витрати". Він висловив сумнів у тому, що союзники по НАТО захищали б США так само як Америка захищає їх, і наголосив, що Гренландія може відігравати "життєво важливу роль у світовому мирі та безпеці".

Повертаючись до цієї теми, Трамп звернувся до світових еліт із закликом погодитися на угоду щодо Гренландії, заявивши: якщо вони скажуть "так", США будуть вдячні, а якщо "ні" - "це запам’ятають".

Потім Трамп несподівано звинуватив Ісландію у падінні фондового ринку США напередодні.

Заява Трампа про війну в Україні

У зовнішньополітичному блоці він заявив, що війна між Росією та Україною має припинитися. За його словами, російський диктатор Володимир Путін хоче укласти угоду, і президент України Володимир Зеленський також прагне домовленостей.

"Я вже рік працюю над врегулюванням війни в Україні...Що з цього всього США? Багато людей помирає...США знаходяться дуже далеко від України, нас розділяє величезний океан", - заявив він, додавши, що зустрінеться з Зеленським на форумі.

Говорячи про Францію, Трамп з іронією прокоментував виступ президента Еммануеля Макрона в сонцезахисних окулярах, зазначивши, що йому "важко повірити", але французький президент йому подобається. Він також заявив, що завдяки погрозам запровадження мит змусив європейські країни знизити ціни на ліки у США, і стверджував, що зменшив їх на 2000%.

Заява Трампа про внутрішню політику

У блоці про внутрішню політику Трамп розкритикував колишнього лідера США Джо Байдена, назвавши його "жахливим президентом", і повідомив, що підписав указ, який має обмежити купівлю приватних будинків великими інституційними інвесторами.

Переходячи до монетарної політики, Трамп заявив, що США мають мати найнижчі відсоткові ставки у світі, оскільки "без нас" інші країни, за його словами, "не мали б нічого". Він розкритикував інвесторів за падіння фондового ринку на тлі позитивних економічних новин, заявивши, що вони продають акції через побоювання можливого підвищення ставок.

Після цього Трамп повідомив, що дуже скоро оголосить ім’я нового голови Федеральної резервної системи. Він сказав, що всі кандидати є сильними і могли б добре впоратися з роботою, але водночас різко розкритикував чинного голову ФРС Джерома Пауелла, назвавши його "жахливим" і "занадто повільним".

Заява Трампа про "Золотий купол"

Далі Трамп знову повернувся до теми Гренландії, заявивши, що хоче збудувати над островом "найвеличніший Золотий купол з усіх, які коли-небудь будували". За його словами, у разі ядерної війни ракети "пролетять прямо над центром цього шматка льоду", тому Гренландія потрібна США для розміщення такої системи.

Він додав, що ця оборонна інфраструктура також захищатиме Канаду, заявивши, що Канада "отримує від США багато безкоштовного" і що її прем’єр-міністр Марк Карні має бути за це вдячним.

Також Трамп окремо звернувся до прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, закликавши його не приписувати собі заслуги у створенні технології "Золотого купола", оскільки, за словами Трампа, вона є американською.