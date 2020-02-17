Гренландия будет продавать воду тающих ледников

Гренландия планирует продавать талую воду коммерческим компаниям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel.

Сообщается, что всего было выписано 16 лицензий на экспорт талой воды, на данный момент их получили девять проектов. В первую очередь власти ориентируются на коммерческие компании.

“Изменение климата способствует таянию льда. Но это также приводит к увеличению дефицита воды в мире. Талая вода была в Гренландии в больших количествах на протяжении тысячелетий. Планируется сделать из нее пользующийся спросом на рынке продукт”, - говорится в сообщении.

Напомним, что таяние льда Гренландии увеличилось в семь раз в период с 1992 по 2018 года. Соответствующие данные были представлены международной группой полярных исследователей. За этот период ледники Гренландии потеряли 3,8 триллиона тонн льда. Исследователи утверждают, что к концу 21 века это приведет к повышению уровня Мирового океана на 7 сантиметров.

Как сообщало РБК-Украина, в ООН объявили чрезвычайную климатическую ситуацию. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о стремительном таянии ледников в Гренландии.

Также сообщалось, что ученые из Национального управления океанографии и изучения атмосферы США заявили, что прошедший июль оказался самым жарким месяцем за 140-летнюю историю исследований.