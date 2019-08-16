Правительство Гренландии ответило на планы Трампа по покупке острова

В правительстве Гренландии заявили, что остров не будет продан Трампу. Об этом сообщает Reuters.

Как заявил министр иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер, остров открыт лишь для бизнеса, но не для продажи.

Ожидается, что в сентябре президент США Дональд Трамп должен провести встречу с премьер-министрами Дании и Гренландии в рамках своего визита в Копенгаген. Одной из тем встречи будет Арктика.

Гренландия является самым большим островом в мире. Он входит в состав Датского королевства на правах автономии.

Отметим, в истории этих государств уже были подобные отношения по продаже территорий. Так в1917 году Америка купила за 25 млн долларов датские острова Вест-Индии, которые были переименованы в Виргинские острова Соединенных Штатов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп хочет купить Гренландию. Относительно возможной покупки президент США интересовался у своих советников.

Позже датские политики ответили Трампу по поводу возможной покупки острова. По их мнению, желание покупки Гренландии является безумием.