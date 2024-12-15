Greenpeace після аварії двох танкерів РФ в Чорному морі попередила про катастрофу

"4300 тонн мазуту та, можливо, інших нафтопродуктів зараз виливаються у води Керченської протоки, що з’єднує Чорне та Азовське моря в результаті аварії двох танкерів, які потрапили в шторм", - зауважили в організації.

За їх даними, обидва російські танкери прямували з вантажем палива для російського флоту, а система визначення місцезнаходження морських суден була вимкнена вже 12 днів (дані відстеження від 1 жовтня показують, що маршрут доставки починається з Волгограда і закінчується в Керченській протоці).

Керівник дослідницьких лабораторій Greenpeace на базі Університету Ексетера у Великобританії доктор Пол Джонстон завив, що будь-який розлив нафти або нафтопродуктів у цих водах може мати серйозні наслідки.

"Розлив швидше за все буде визначений переважаючим вітром і течіями, які зараз рухаються на північний схід, і за нинішніх погодних умов його буде надзвичайно важко локалізувати. Якщо забруднення винесе на берег, це призведе до забруднення берегової лінії, яке буде надзвичайно важко очистити. Вплив на довкілля залежатиме від типу розлитої нафти", - додав керівник дослідницьких лабораторій.

Він зауважив, що важкі залишкові нафтопродукти як мазут, як правило, спричиняють більш помітний вплив у тому числі на морську фауну. Та підкреслив, що з огляду на можливість такого значного впливу на довкілля основна увага має бути зосереджена на тому, щоб спробувати мінімізувати подальший розлив.

"Якщо кораблі затонуть, то існує ймовірність довготривалого виливу нафти і нафтопродуктів”, - говорить доктор Джонстон.

Організації також нагадала, що цей регіон вже страждав від суворих погодних умов, що призвели до витоку 1,2 тисячі тонн мазуту з одного російського танкера у 2007 році біля півострова Тузла.

"Це призвело до серйозної шкоди, яка спостерігалася навіть за рік після аварії. Хоча російські чиновники навряд вживатимуть заходів для зменшення впливу на довкілля, ми продовжуватимемо моніторинг ситуації", - підсумували в Greenpeace.