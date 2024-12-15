Greenpeace после крушения двух танкеров РФ в Черном море предупредила о катастрофе

"4300 тонн мазута и, возможно, других нефтепродуктов сейчас выливаются в воды Керченского пролива, соединяющего Черное и Азовское моря в результате аварии двух танкеров, которые попали в шторм", - отметили в организации.

По их данным, оба российских танкера направлялись с грузом топлива для российского флота, а система определения местонахождения морских судов была выключена уже 12 дней (данные отслеживания от 1 октября показывают, что маршрут доставки начинается из Волгограда и заканчивается в Керченском проливе).

Руководитель исследовательских лабораторий Greenpeace на базе Университета Эксетера в Великобритании доктор Пол Джонстон завил, что любой разлив нефти или нефтепродуктов в этих водах может иметь серьезные последствия.

"Разлив скорее всего будет определен преобладающим ветром и течениями, которые сейчас движутся на северо-восток, и при нынешних погодных условиях его будет чрезвычайно трудно локализовать. Если загрязнение вынесет на берег, это приведет к загрязнению береговой линии, которое будет чрезвычайно трудно очистить. Влияние на окружающую среду будет зависеть от типа разлитой нефти", - добавил руководитель исследовательских лабораторий.

Он отметил, что тяжелые остаточные нефтепродукты как мазут, как правило, вызывают более заметное влияние в том числе на морскую фауну. И подчеркнул, что учитывая возможность такого значительного влияния на окружающую среду основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы попытаться минимизировать дальнейший разлив.

"Если корабли затонут, то существует вероятность долговременного вылива нефти и нефтепродуктов", - говорит доктор Джонстон.

Организации также напомнила, что этот регион уже страдал от суровых погодных условий, которые привели к утечке 1,2 тысячи тонн мазута из одного российского танкера в 2007 году у полуострова Тузла.

"Это привело к серьезному ущербу, который наблюдался даже через год после аварии. Хотя российские чиновники вряд ли будут принимать меры для уменьшения воздействия на окружающую среду, мы будем продолжать мониторинг ситуации", - подытожили в Greenpeace.