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Гречка подешевшала одразу на 10 грн: які супермаркети обвалили ціни на продукти 28 липня

17:54 28.07.2026 Вт
2 хв
Де дешевше придбати гречану крупу, хліб, гречку та олію?
aimg Марія Кучерявець
Гречка подешевшала одразу на 10 грн: які супермаркети обвалили ціни на продукти 28 липня Фото: Супермаркети переписали цінники (інфографіка РБК-Україна)
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До кінця липня супермаркети змінили цінники на популярні продукти. Гречка та соняшникова олія отримали нові акційні позиції, тоді як вартість хліба та яєць у деяких мережах зросла.

Скільки коштують основні продукти в "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" у вівторок, 28 липня - детальніше в матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • Хліб: "Сільпо" зберігає найбюджетнішу позицію за 12,99 грн. В АТБ тостовий хліб додав у ціні майже гривню.
  • Гречка: "Сільпо" запустило суттєву знижку на крупу від власної марки, знизивши ціну з 64,99 грн до 54,99 грн/кг, що зробило її найдешевшою серед усіх мереж.
  • Яйця: в "Ашані" поштучна вартість яйця С1 зросла з 3,00 до 3,10 грн (31,00 грн за десяток). В АТБ продовжує діяти акційний цінник.
  • Молоко: вартість упаковок по 450 г в АТБ та "Сільпо" залишається найнижчою та практично не змінилася. В "Ашані" добігає кінця акція на 900 г (36,90 грн при доставці).
  • Олія: у "Сільпо" змінилася позиція соняшникової олії 0,5 л, а в Novus дещо знизилася ціна на 500 мл рафінованої олії (до 62,99 грн).

Деталізовані ціни в супермаркетах (28 липня)

Хліб

  • "Сільпо": Хліб "Сумська Паляниця Козацький" (половинка, нарізка, 350 г) - 12,99 грн
  • АТБ: Хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 25,79 грн (+0,99 грн)
  • Novus: Хліб "Marka Promo Український" (половинка, нарізка, 400 г) - 25,79 грн
  • "Ашан": Хліб "Пшеничний" (половинка, 400 г) - 21,30 грн

Гречка подешевшала одразу на 10 грн: які супермаркети обвалили ціни на продукти 28 липня

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 28 липня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка (1 кг)

  • "Сільпо": "Премія" ядриця - 54,99 грн (акція, -10,00 грн)
  • АТБ: "Розумний вибір" - 65,90 грн
  • Novus: "Marka Promo" - 65,99 грн
  • "Ашан": "Auchan" ядриця - 69,90 грн

Яйця (десяток, C1)

  • "Ашан": Яйце куряче С1 (поштучно, 3,10 грн/шт) - 31,00 грн / десяток (+1,00 грн на десятку)
  • "Сільпо": Яйця курячі "Пашот" С1 (10 шт) - 41,57 грн
  • АТБ: Яйце куряче "Своя лінія" 1 кат. (10 шт) - 43,90 грн (акція, замість 47,90 грн)
  • Novus: Яйця курячі "Marka Promo" С1 (10 шт) - 47,87 грн

Молоко

  • АТБ: "Щоденний збір" 2,5% (пастеризоване, п/ет, 450 г) - 21,30 грн
  • "Сільпо": "Повна Чаша" 2,6% (пастеризоване, п/е, 450 г) - 21,49 грн
  • "Ашан": "Житомирський Молочний Завод" 3,2% (ультрапаст., 900 г) - 36,90 грн (акція при доставці до 28.07, замість 57,70 грн)
  • Novus: Молоко пастеризоване 2,6% (900 г) - 37,79 грн

Соняшникова олія

  • "Ашан": Олія соняшникова "Auchan" рафінована (500 мл) - 49,30 грн
  • АТБ: Олія соняшникова "Своя лінія" рафінована (500 мл) - 50,70 грн (акція, замість 53,13 грн)
  • "Сільпо": Олія соняшникова «Премія» рафінована (500 мл) - 56,49 грн
  • Novus: Олія соняшникова "Олейна Пресова" рафінована (500 мл) - 62,99 грн
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