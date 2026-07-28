Гречка подешевшала одразу на 10 грн: які супермаркети обвалили ціни на продукти 28 липня

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До кінця липня супермаркети змінили цінники на популярні продукти. Гречка та соняшникова олія отримали нові акційні позиції, тоді як вартість хліба та яєць у деяких мережах зросла.

Скільки коштують основні продукти в "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" у вівторок, 28 липня - детальніше в матеріалі РБК-Україна.