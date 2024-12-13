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Гречка, овочі, масло, яйця: що найбільше подорожчало за останній місяць

Україна, П'ятниця 13 грудня 2024 14:44
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Гречка, овочі, масло, яйця: що найбільше подорожчало за останній місяць Фото: овочі сильно подорожчали в Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на продукти в Україні за листопад 2024 року зросли в середньому на 3,9%. Найбільше подорожчали яйця, овочі, яблука, картопля, гречка, вершкове масло і соняшникова олія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, у листопаді 2024 року середні ціни на яйця зросли на 55,7% до 65,1 гривень за десяток.

Ціни на моркву зросли на 25,4% до 27,0 гривень за кілограм. Картопля подорожчала на 15,2% до 29,8 гривень за кілограм, яблука на 11,9% до 33,9 гривень за кілограм, буряк на 8,8% до 17,8 гривень за кілограм.

Крупа гречана подорожчала на 7,8% до 33,4 гривень за кілограм.

Пачка масла 200 грам подорожчала на 7,7% до 91,5 гривень, соняшникова олія на 5,5% до 68,6 гривень за літр.

Цукор подешевшав на 1,3% до 33,1 гривень за кілограм.

Гречка, овочі, масло, яйця: що найбільше подорожчало за останній місяць

Ціни на алкоголь і сигарети

За даними Держстату, у листопаді 2024 року:

  • ціни на горілку не змінилися - 117,0 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • вина столові українських марок подорожчали на 0,5% до 113,5 гривень за пляшку 0,7 літра,
  • пиво подорожчало на 0,8% до 33,9 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • сигарети преміум-класу подорожчали на 2,1% до 116,1 гривень за пачку.

Гречка, овочі, масло, яйця: що найбільше подорожчало за останній місяць

Інфляція в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, інфляція в Україні в листопаді становила 1,9%. продукти харчування та безалкогольні напої за листопад подорожчали на 3,9%. Найбільше подорожчали яйця - на 54,6% і овочі - на 13,7%.

За даними НБУ, продовольча інфляція стрімко прискорилася через ефекти спекотної погоди без дощів влітку й восени поточного року, що позначилося на врожайності, термінах дозрівання та якісних параметрах продовольчої продукції, насамперед на низці овочів і фруктів.

Зазначимо, за 2023 рік в Україні найбільше подорожчали м'ясо, молочні продукти та картопля, за 2022 рік в Україні найбільше подорожчали овочі, яйця, крупи, риба і сало, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія і цукор, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор, гречана крупа, яйця, соняшникова олія.

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Ціни на продукти Державна служба статистики
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