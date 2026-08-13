Гречка есть не везде: что происходит с ценами на продукты в супермаркетах 13 августа

Фото: Украинцы могут столкнуться с точечными изменениями на полках супермаркетов (инфографика РБК-Украина)

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В украинских супермаркетах наблюдаются колебания цен на хлеб и существенный разброс цен на гречневую крупу, которая к тому же местами исчезла с полок.

Сколько стоят основные продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на четверг, 13 августа - собрало РБК-Украина в материале.