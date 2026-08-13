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Главная » Бизнес » Экономика

Гречка есть не везде: что происходит с ценами на продукты в супермаркетах 13 августа

16:23 13.08.2026 Чт
2 мин
Дешевые позиции гречневой крупы есть не во всех сетях
aimg Мария Кучерявец
Гречка есть не везде: что происходит с ценами на продукты в супермаркетах 13 августа Фото: Украинцы могут столкнуться с точечными изменениями на полках супермаркетов (инфографика РБК-Украина)
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В украинских супермаркетах наблюдаются колебания цен на хлеб и существенный разброс цен на гречневую крупу, которая к тому же местами исчезла с полок.

Сколько стоят основные продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на четверг, 13 августа - собрало РБК-Украина в материале.

Главное:

  • Хлеб: В "Ашане" - существенное снижение цены на нарезанный пшеничный хлеб "Формула Вкуса" (350 г) - до 14,50 грн (против 21,30 грн за аналоги 12 августа). Самая дешевая позиция остается у "Сильпо" (12,99 грн).
  • Гречка: Самой дорогой килограммовой позицией является весовая крупа в "Ашане" за 98,70 грн/кг (накануне самая дешевая фасованная была по 69,90 грн). Самое дешевое предложение благодаря скидке 15% держит "Сильпо" (54,99 грн/кг). В Novus гречка отсутствует.
  • Яйца: Цены на десяток С1 и поштучные позиции остаются неизменными. Дешевле всего покупать поштучно в "Ашане" (3,00 грн/шт или 30 грн/десяток). В фасованном сегменте лидирует "Сильпо" (43,66 грн/10 шт).
  • Молоко: Без изменений. Акционные предложения держат АТБ (19,90 грн. за 450 г) и Novus (34,99 грн. за 900 г. при доставке).
  • Масло: Ценовая линейка полностью совпадает со вчерашней: минимальный ценник на 0,5 л держит "Ашан" - 49,40 грн.

Подробные цены в супермаркетах (13 августа)

Хлеб

  • "Сильпо": хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (350 г, половинка) - 12,99 грн
  • "Ашан": хлеб "Формула Вкуса" Белый пшеничный (350 г) - 14,50 грн (подешевел)
  • АТБ: хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн
  • Novus: хлеб "Царь Хлеб Паланга" (350 г) - 24,99 грн (акционная цена до 19.08, вместо 28,99 грн)

Гречка есть не везде: что происходит с ценами на продукты в супермаркетах 13 августа

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 13 августа (инфографика РБК-Украина)

Гречка

  • "Сильпо": крупа "Премия" ядрица (1 кг) - 54,99 грн (акция -15%, вместо 64,99 грн)
  • АТБ: крупа "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн
  • "Ашан": крупа гречневая на вес (1 кг) - 98,70 грн
  • Novus: позиции отсутствуют в наличии

Яйца

  • "Ашан": яйцо куриное С1 (поштучно) - 3,00 грн/шт (30,00 грн за десяток)
  • "Сильпо": яйца "Пашот" С1 (10 шт) - 43,66 грн
  • АТБ: яйцо "Своя линия" С1 (10 шт) - 43,90 грн
  • Novus: яйца Marka Promo С1 (10 шт) - 47,85 грн

Молоко

  • АТБ: молоко "Ежедневный сбор" 2,5% (450 г) - 19,90 грн (акция, вместо 21,30 грн)
  • "Сильпо": молоко "Полная Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн
  • "Ашан": молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн
  • Novus: молоко "Житомирский Молочный Завод" 2,5% (900 г) - 34,99 грн (акция при доставке до 19.08, вместо 53,99 грн)

Подсолнечное масло

  • "Ашан": масло Auchan рафинированное (0,5 л) - 49,40 грн
  • "Сильпо": масло "Премия" рафинированное (0,5 л) - 52,99 грн (акция -6%, вместо 56,49 грн)
  • АТБ: масло "Своя линия" рафинированное (0,5 л) - 53,13 грн
  • Novus: масло "Чумак Золотое" рафинированное (0,46 л) - 67,99 грн
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