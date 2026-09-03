Гречка дорожчає, яйця подешевшали: як змінилися ціни на продукти 3 вересня

Супермаркети оновили вартість соціально важливих продуктів. Більшість позицій залишаються стабільними, однак у деяких мережах зафіксовано зміни цін на гречку, яйця та соняшникову олію.
Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на четвер, 3 вересня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
Хліб: Ціни в усіх мережах залишаються без змін. Найдешевшим варіантом є нарізана половинка "Сумська Паляниця Козацький" у "Сільпо" (12,99 грн за 350 г).
Гречка: У мережі Novus вартість власної марки "Marka Promo" зросла на 4 гривні - з 65,99 грн до 69,99 грн за кг. В інших супермаркетах ціни не змінилися.
Яйця: В "Ашані" поштучні яйця категорії С1 подешевшали - десяток тепер обійдеться в 39,00 грн замість 44,00 грн (-5 грн). Водночас у Novus змінилася найдешевша позиція: замість акційної "Квочки" С2 за 49,99 грн з'явилися яйця "Від Доброї Курки" С2 по 55,99 грн.
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 3 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Молоко: Ціни на пастеризоване та ультрапастеризоване молоко залишилися на рівні 2 вересня. Найдешевші порційні позиції (450 г) пропонують АТБ (21,30 грн) та "Сільпо" (21,49 грн).
Соняшникова олія: У "Сільпо" пляшка олії "Премія" (0,5 л) подешевшала на 3,50 грн за рахунок знижки - до 52,99 грн. Водночас у Novus замість пляшки "Королівський Смак" (745 г за 71,49 грн) у найдешевшій позиції представлено об'єм 850 мл "Олейна Традиційна" за 99,99 грн.
Хліб
Гречка
Яйця
Молоко
Соняшникова олія