Гречка дорожает, яйца подешевели: как изменились цены на продукты 3 сентября

Супермаркеты обновили стоимость социально важных продуктов. Большинство позиций остаются стабильными, однако в некоторых сетях зафиксированы изменения цен на гречку, яйца и подсолнечное масло.
Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на четверг, 3 сентября - собрало РБК-Украина в материале.
Хлеб: Цены во всех сетях остаются без изменений. Самым дешевым вариантом является нарезанная половинка "Сумская Паляница Казацкий" в "Сильпо" (12,99 грн за 350 г).
Гречка: В сети Novus стоимость собственной марки "Marka Promo" выросла на 4 гривны - с 65,99 грн до 69,99 грн за кг. В других супермаркетах цены не изменились.
Яйца: В "Ашане" поштучные яйца категории С1 подешевели - десяток теперь обойдется в 39,00 грн вместо 44,00 грн (-5 грн). В то же время в Novus изменилась самая дешевая позиция: вместо акционной "Квочки" С2 за 49,99 грн появились яйца "Від Доброї Курки" С2 по 55,99 грн.
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 3 сентября (инфографика РБК-Украина)
Молоко: Цены на пастеризованное и ультрапастеризованное молоко остались на уровне 2 сентября. Дешевые порционные позиции (450 г) предлагают АТБ (21,30 грн) и "Сильпо" (21,49 грн).
Подсолнечное масло: В "Сильпо" бутылка масла "Премия" (0,5 л) подешевела на 3,50 грн за счет скидки - до 52,99 грн. В то же время в Novus вместо бутылки "Королівський Смак" (745 г за 71,49 грн) в самой дешевой позиции представлен объем 850 мл "Олейна Традиційна" за 99,99 грн.
Хлеб
Гречка
Яйца
Молоко
Подсолнечное масло