Гречка по акції та стрибок цін на яйця: скільки коштують продукти в супермаркетах 23 вересня

Популярні українські супермаркети утримують цінову стабільність на більшість категорій базових продуктів. Водночас спостерігаються коливання цін на курячі яйця, гречку та молоко.
Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на середу, 23 вересня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
Зміна найдешевшої позиції яєць. У мережі "Сільпо" вичерпалися найдешевші яйця за 39,19 грн/десяток. Наразі мінімальна ціна за упаковку категорій С1 тут становить 59,91 грн. Найвигіднішою поштучною пропозицією залишається варіант в "Ашані" - 5,80 грн/шт (58,00 грн за десяток).
Акційні пропозиції на гречку. Ціни на ядрицю залишаються на рівні попереднього дня. Найдешевшу позицію утримує "Сільпо" за рахунок знижки - 54,99 грн/кг.
Стабільність ціни на хліб та олію. Вартість соняшникової олії та хлібобулочних виробів не зазнала змін у жодній із досліджуваних мереж.
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 23 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Доступні позиції молока. Найнижчі цінники на мале пакування (400-450 г) пропонують "Сільпо" (19,99 грн) та АТБ (20,40 грн). У Novus діє акційна ціна на 900 г - 34,99 грн замість 53,99 грн.
Хліб
Гречка
Яйця
Молоко
Соняшникова олія