Гречка по акции и скачок цен на яйца: сколько стоят продукты в супермаркетах 23 сентября

Популярные украинские супермаркеты удерживают ценовую стабильность на большинство категорий базовых продуктов. В то же время наблюдаются колебания цен на куриные яйца, гречку и молоко.
Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на среду, 23 сентября - собрало РБК-Украина в материале.
Смена самой дешевой позиции яиц. В сети "Сильпо" закончились самые дешевые яйца за 39,19 грн/десяток. В настоящее время минимальная цена за упаковку категорий С1 здесь составляет 59,91 грн. Самым выгодным поштучным предложением остается вариант в "Ашане" - 5,80 грн/шт (58,00 грн за десяток).
Акционные предложения на гречку. Цены на ядрицу остаются на уровне предыдущего дня. Дешевую позицию удерживает "Сильпо" за счет скидки - 54,99 грн/кг.
Стабильность цены на хлеб и масло. Стоимость подсолнечного масла и хлебобулочных изделий не изменилась ни в одной из исследуемых сетей.
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 23 сентября (инфографика РБК-Украина)
Доступные позиции молока. Самые низкие ценники на малую упаковку (400-450 г) предлагают "Сильпо" (19,99 грн) и АТБ (20,40 грн). В Novus действует акционная цена на 900 г - 34,99 грн вместо 53,99 грн.
Хлеб
Гречка
Яйца
Молоко
Подсолнечное масло