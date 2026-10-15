Гречка уже по 81 грн: як подорожчала крупа в супермаркетах та які ціни на інші продукти

Фото: Ціни на продукти в супермаркетах зросли (коллаж РБК-Україна)
Станом на 15 жовтня в найбільших українських торговельних мережах спостерігається різнонаправлена динаміка цін на базовий харчовий кошик. Зокрема, суттєво зросла вартість гречки та молока.
Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на четвер, 15 жовтня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
Як змінилися ціни на продукти
Гречка (+11-15 грн): Відчутно подорожчала в більшості мереж. В АТБ та Novus ціна зросла з 66-70 грн до 81 грн/кг. Найдешевшою залишається акційна пропозиція в "Сільпо" - 55 грн/кг (різниця між мережами сягає понад 26 грн).
Яйця (-7-20 грн): Зазнали найбільшого здешевлення. У "Сільпо" десяток С1 можна придбати за 39 грн, в АТБ подешевшав десяток з 73,3 грн до 65,9 грн, а в "Ашані" поштучні яйця здешевшали з 5,8 грн до 5,0 грн/шт.
Молоко (+1,9-2,5 грн): Помірно зростає в ціні. Пачка 450 г в АТБ та "Сільпо" додала близько 2 грн і коштує 22,3-22,5 грн.
Хліб та олія: Ціни залишаються стабільними. Половинка хліба коштує від 14,6 грн ("Сільпо") до 25,8 грн (Novus), а пляшка олії 0,5 л - від 49,4 грн ("Ашан") до 57 грн ("Сільпо").