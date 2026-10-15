Гречка уже по 81 грн: как подорожала крупа в супермаркетах и какие цены на другие продукты

На 15 октября в крупнейших украинских торговых сетях наблюдается разнонаправленная динамика цен на базовую пищевую корзину. В частности, существенно выросла стоимость гречки и молока.
Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на четверг, 15 октября - собрало РБК-Украина в материале.
Гречка (+11-15 грн): Ощутимо подорожала в большинстве сетей. В АТБ и Novus цена выросла с 66-70 грн до 81 грн/кг. Самым дешевым остается акционное предложение в "Сильпо" - 55 грн/кг (разница между сетями достигает более 26 грн).
Яйца (-7-20 грн): Больше всего подешевели. В "Сильпо" десяток С1 можно приобрести за 39 грн, в АТБ подешевел десяток с 73,3 грн до 65,9 грн, а в "Ашане" поштучные яйца подешевели с 5,8 до 5,0 грн/шт.
Молоко (+1,9-2,5 грн): Умеренно растет в цене. Пачка 450 г в АТБ и "Сильпо" прибавила около 2 грн и стоит 22,3-22,5 грн.
Хлеб и растительное масло: Цены остаются стабильными. Половинка хлеба стоит от 14,6 грн ("Сильпо") до 25,8 грн (Novus), а бутылка масла 0,5 л - от 49,4 грн ("Ашан") до 57 грн ("Сильпо").
Хлеб
Гречка
Яйца
Молоко
Подсолнечное масло