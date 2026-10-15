Гречка уже по 81 грн: как подорожала крупа в супермаркетах и какие цены на другие продукты

Как изменились цены на продукты

Гречка (+11-15 грн): Ощутимо подорожала в большинстве сетей. В АТБ и Novus цена выросла с 66-70 грн до 81 грн/кг. Самым дешевым остается акционное предложение в "Сильпо" - 55 грн/кг (разница между сетями достигает более 26 грн).

Яйца (-7-20 грн): Больше всего подешевели. В "Сильпо" десяток С1 можно приобрести за 39 грн, в АТБ подешевел десяток с 73,3 грн до 65,9 грн, а в "Ашане" поштучные яйца подешевели с 5,8 до 5,0 грн/шт.

Молоко (+1,9-2,5 грн): Умеренно растет в цене. Пачка 450 г в АТБ и "Сильпо" прибавила около 2 грн и стоит 22,3-22,5 грн.

Цены на продукты в супермаркетах 15 октября

Хлеб и растительное масло: Цены остаются стабильными. Половинка хлеба стоит от 14,6 грн ("Сильпо") до 25,8 грн (Novus), а бутылка масла 0,5 л - от 49,4 грн ("Ашан") до 57 грн ("Сильпо").

Подробные цены в супермаркетах (15 октября)

Хлеб

"Сильпо": хлеб "Сумская Паляница Казацкий" половинка в нарезке (0,35 кг) - 14,59 грн

АТБ: хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн.

"Ашан": хлеб "Формула вкуса ржаной диабетический формовой" (300 г) - 21,30 грн

Novus: хлеб "Marka Promo Украинский" половина нарезанный (400 г) - 25,79 грн

Гречка

"Сильпо": крупа гречневая "Премия" ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 54,99 грн (вместо 64,99 грн, продолжается акция)

АТБ: крупа гречневая "Разумный выбор" (1 кг) - 81,30 грн.

Novus: крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 81,49 грн.

"Ашан": крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 74,90 грн.

Яйца

"Ашан": яйца С1 (поштучно) - 5,00 грн/шт (50,00 грн за десяток)

"Сельпо": яйца "От доброй курицы Свежесть" С1 (10 шт) - 39,19 грн

Novus: яйца Marka Promo С1 (10 шт) - 68,99 грн

АТБ: яйца "Своя линия" 1 категория (10 шт) - 65,90 грн

Молоко

АТБ: молоко "Ежедневный сбор" пастеризованное 2,5% (450 г) - 22,30 грн

"Сильпо": молоко" Полная Чаша" пастеризованное 2,6% (450 г) - 22,49 грн

"Ашан": молоко Auchan 2,6% (900 г) - 45,90 грн

Novus: молоко пастеризованное 2,6% (900 г) - 37,79 грн

Подсолнечное масло