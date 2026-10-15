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На АЗС новий стрибок цін: скільки коштує бензин, дизель і газ 15 жовтня

07:29 15.10.2026 Чт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
На АЗС новий стрибок цін: скільки коштує бензин, дизель і газ 15 жовтня Фото: ціни на АЗС зросли 15 жовтня (Getty Images)
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На українському ринку АЗС фіксується чергове масштабне зростання цін. Дорожчають ключові позиції у найбільших мережах - підвищення зачепило як дизельне пальне, так і автомобільний газ.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС 15 жовтня - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Здорожчання дизельного пального: Провідні мережі підняли вартість ДП. Зокрема, на заправках OKKO дизель (Pulls та Євро) подорожчав на 1 гривню (до 103,90 грн/л та 100,90 грн/л відповідно). Аналогічне зростання на 1 гривню зафіксовано у преміум-сегменті SOCAR (ДП NANO Extro - до 105,00 грн/л, ДП NANO - до 104,00 грн/л) та у мережі UPG (upgDIESEL - до 100,90 грн/л). Мережа WOG підтягнула ціни на ДП синхронно з ринком (ДП Mustang - 103,90 грн/л, ДП Євро-5 - 100,90 грн/л).

Продовження подорожчання автогазу: На OKKO газ додав у ціні 1 гривню (до 49,90 грн/л), на WOG ціна зросла на 60 копійок (до 49,50 грн/л). Також підвищили вартість газу і на "Укрнафті" - додала 1 гривню (до 46,90 грн/л), а на UPG - майже 1,10 грн (до 46,90 грн/л).

Стабільність бензинів: Попри зростання цін на дизель і газ, вартість базових марок бензину (А-95) у більшості мереж залишилася без змін.

На АЗС новий стрибок цін: скільки коштує бензин, дизель і газ 15 жовтня
Фото: ціни на АЗС 15 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 15 жовтня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 103,90 грн (+1 грн)
  • ДП Євро: 100,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 49,90 грн (+1 грн)

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 103,90 грн
  • ДП Євро-5: 100,90 грн
  • Газ: 49,50 грн (+60 коп)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДП NANO Extro: 105,00 грн (+1 грн)
  • ДП NANO: 104,00 грн (+1 грн)
  • Газ: 48,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 99,90 грн
  • ДП: 97,90 грн
  • Газ: 46,90 грн (+1 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 100,90 грн (+1 грн)
  • ДП EURO DIESEL: 97,90 грн (+98 коп)
  • Газ: 46,90 грн (+1,08 грн)

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