Гречка по 55 грн та яйця по 30: свіжі цінники в супермаркетах 6 серпня

Супермаркети переписали цінники на продукти. Порівняно з попереднім днем, у мережі Novus з'явилася вигідна знижка на молоко, "Сільпо" запустило акцію на соняшникову олію.
Скільки коштують ці продукти, а також хліб, гречка та яйця станом на четвер, 6 липня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
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Хліб
У категорії хлібобулочних виробів фіксується стабільність. Найдешевшою пропозицією в нарізці залишається половинка хліба в "Сільпо".
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 6 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Гречка
Найвигідніший варіант на гречану крупу другий день поспіль пропонує мережа "Сільпо".
Яйця (категорія С1)
Мінімальну ціну за десяток при купівлі поштучно тримає "Ашан". Серед фасованих позицій найвигідніший цінник у "Сільпо" та АТБ.
Молоко
У сегменті великих упаковок (900 г) з'явився новий акційний лідер - мережа Novus з пропозицією для онлайн-замовлень.
Соняшникова олія
В "Сільпо" знизили ціну на півлітрову пляшку "Премія", а найнижчий поріг ціни, як і раніше, утримує "Ашан".