Гречка по 55 грн и яйца по 30: свежие ценники в супермаркетах 6 августа

Главное Хлеб : Полная ценовая стабильность и сохранение позиций предыдущего дня.

: Полная ценовая стабильность и сохранение позиций предыдущего дня. Гречка : Самый дешевый ценник удерживает "Сильпо" благодаря акции -15% (54,99 грн/кг).

: Самый дешевый ценник удерживает "Сильпо" благодаря акции -15% (54,99 грн/кг). Самая низкую цену за десяток хранит "Ашан" при поштучной продаже (30,00 грн), а фасованные десятки стартуют от 43,55 грн ("Сильпо").

низкую цену за десяток хранит "Ашан" при поштучной продаже (30,00 грн), а фасованные десятки стартуют от 43,55 грн ("Сильпо"). Молоко : В Novus действует акционная цена при доставке на ультрапастеризованное молоко 900 г - 34,99 грн вместо 53,99 грн (скидка 35%).

: В Novus действует акционная цена при доставке на ультрапастеризованное молоко 900 г - 34,99 грн вместо 53,99 грн (скидка 35%). Подсолнечное масло: В "Сильпо" появилась скидка 6% на масло "Премия" (0,5 л) - 52,99 грн вместо 56,49 грн. Однако самое дешевое предложение за пол-литра остается в "Ашане" (49,40 грн).

Детализованные цены в супермаркетах (6 августа)

Хлеб

В категории хлебобулочных изделий фиксируется устойчивость. Самым дешевым предложением в нарезке остается половинка хлеба в "Сильпо".

"Сильпо": Хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (половинка, 350 г) - 12,99 грн

"Ашан": Хлеб "Формула Вкуса" Белый пшеничный (нарезанный, 350 г) -- 14,50 грн

АТБ: Хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн

Novus: Хлеб Marka Promo "Украинский" (половинка, 400 г) - 25,79 грн

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 6 августа (инфографика РБК-Украина)

Гречка

Самый выгодный вариант на гречневую крупу второй день подряд предлагает сеть "Сильпо".

"Сельпо": Крупа гречневая "Премия" ядрица (1 кг) - 54,99 грн (акция -15%, было 64,99 грн)

АТБ: Крупа "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн

Novus: Крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн

"Ашан": Крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 69,90 грн

Яйца (категория С1)

Минимальную цену за десяток при покупке поштучно держит "Ашан". Среди фасованных позиций самый выгодный ценник в "Сильпо" и АТБ.

"Ашан": Яйцо куриное С1 (поштучно 3,00 грн/шт) - 30,00 грн/десяток

"Сильпо": Яйца куриные "Пашот" (10 шт) - 43,55 грн

АТБ: Яйцо куриное "Своя линия" (10 шт) - 43,90 грн (акция, вместо 47,90 грн)

Novus: Яйца куриные Marka Promo С1 (10 шт) - 47,85 грн

Молоко

В сегменте крупных упаковок (900 г) появился новый акционный лидер - сеть Novus с предложением для онлайн-заказов.

АТБ: Молоко "Ежедневный сбор" 2,5% (450 г) - 19,90 грн (акция, вместо 21,30 грн)

"Сильпо": Молоко "Полная Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн

"Ашан": Молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн

Novus: Молоко Житомирский Молочный Завод 2,5% (900 г) - 34,99 грн (акция при доставке, вместо 53,99 грн)

Подсолнечное масло

В "Сильпо" снизили цену на пол-литровую бутылку "Премия", а самый низкий порог цены по-прежнему удерживает "Ашан".