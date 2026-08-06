Гречка по 55 грн и яйца по 30: свежие ценники в супермаркетах 6 августа

Супермаркеты переписали ценники на продукты. По сравнению с предыдущим днем в сети Novus появилась выгодная скидка на молоко, а "Сильпо" запустило акцию на подсолнечное масло.
Сколько стоят эти продукты, а также хлеб, гречка и яйца по состоянию на четверг, 6 июля - собрало РБК-Украина в материале.
Главное
Хлеб
В категории хлебобулочных изделий фиксируется устойчивость. Самым дешевым предложением в нарезке остается половинка хлеба в "Сильпо".
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 6 августа (инфографика РБК-Украина)
Гречка
Самый выгодный вариант на гречневую крупу второй день подряд предлагает сеть "Сильпо".
Яйца (категория С1)
Минимальную цену за десяток при покупке поштучно держит "Ашан". Среди фасованных позиций самый выгодный ценник в "Сильпо" и АТБ.
Молоко
В сегменте крупных упаковок (900 г) появился новый акционный лидер - сеть Novus с предложением для онлайн-заказов.
Подсолнечное масло
В "Сильпо" снизили цену на пол-литровую бутылку "Премия", а самый низкий порог цены по-прежнему удерживает "Ашан".