Гречка по 15 грн, а хлеб подорожал: какие цены предлагают супермаркеты 23 июня

Украинские супермаркеты обновили цены на основные продукты во вторник, 23 июня. После бурного начала недели, которое ознаменовалось двукратным падением цен на гречку в одной из сетей, теперь наблюдаются новые колебания, но уже в отношении хлеба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на актуальные данные мониторинга цен крупных супермаркетов.

Главное: Гречка : В сети "Сильпо" килограмм крупы можно купить всего за 15,69 грн, тогда как в других супермаркетах цена превышает 65-69 грн.

: В сети "Сильпо" килограмм крупы можно купить всего за 15,69 грн, тогда как в других супермаркетах цена превышает 65-69 грн. Хлеб : Рынок демонстрирует стабильность, за исключением сети "Ашан", где зафиксирован скачок цены с 14,50 грн до 21,30 грн.

: Рынок демонстрирует стабильность, за исключением сети "Ашан", где зафиксирован скачок цены с 14,50 грн до 21,30 грн. Яйца : Цены держатся на уровне прошлой недели. Куриные яйца можно найти по самой низкой цене 2,90 грн/шт (или 29 грн за десяток).

: Цены держатся на уровне прошлой недели. Куриные яйца можно найти по самой низкой цене 2,90 грн/шт (или 29 грн за десяток). Молоко : За 400-450 г придется заплатить 21,30-21,90 грн, а большой формат (900 г) можно приобрести за 34,99 грн.

: За 400-450 г придется заплатить 21,30-21,90 грн, а большой формат (900 г) можно приобрести за 34,99 грн. Масло: Цены стабилизировались после недавнего обновления ассортимента. Самую дешевую полулитровую бутылку рафинированного масла предлагают по 48,00 грн.

Обзор отражает исключительно самый низкий ценовой сегмент среди имеющихся товаров.

Гречка: "Сильпо" удерживает рекордный минимум

Абсолютным лидером по уровню доступности гречневой крупы остается сеть "Сильпо", которая накануне обвалила цену на крупу благодаря бюджетной линейке. В других супермаркетах ценники превышают 65 гривен:

"Сильпо": Гречневая крупа Extra!, 1 кг - 15,69 грн

АТБ: "Разумный выбор", 1 кг - 65,90 грн

Novus: ТМ "Marka Promo", 1 кг - 65,99 грн

"Ашан": быстроразвариваемая гречка Auchan, 1 кг - 69,90 грн

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах - одни из самых низких по состоянию на 23 июня (инфографика РБК-Украина)

Хлеб: скачок цен в "Ашане"

Если большинство сетей сохранили цены понедельника, то в "Ашане" зафиксировано подорожание половинки пшеничного хлеба (с 14,50 грн за бренд "Формула Смаку" до 21,30 грн за собственную марку):

"Сильпо": "Сумская паляница Казацкая" половинка в нарезке, 0,35 кг - 12,99 грн

"Ашан": Пшеничный хлеб, половина - 21,30 грн (вчера - 14,50 грн за другую марку)

(вчера - 14,50 грн за другую марку) АТБ: нежный тостовый хлеб "Кристинополь", 300 г - 23,90 грн

Novus: "Украинский" половина, нарезанный ТМ "Marka Promo", 400 г - 25,79 грн

Куриные яйца: полная "заморозка" цен

Ситуация в этой категории остается абсолютно неизменной с прошлой недели. "Ашан" продолжает уверенно удерживать статус самого дешевого места для покупки яиц поштучно:

"Ашан": Куриное яйцо С1, 1 шт. - 2,90 грн (29,00 грн за десяток)

(29,00 грн за десяток) АТБ: ТМ "Своя линия" 1 категория, 10 шт. - 50,90 грн

"Сильпо": ТМ "Пашот" столовые С1, 10 шт. - 52,28 грн

Novus: ТМ "Marka Promo" С1, 10 шт. - 52,39 грн

Молоко: стабильность цен на малые и большие упаковки

Цены на молоко полностью повторили показатели 22 июня. Трендом остается переход брендов на меньшую фасовку, что позволяет визуально поддерживать низкую цену на полке:

АТБ: "Ежедневный сбор" пастеризованное 2,5%, 450 г - 21,30 грн

"Сильпо": "Полная чаша" пастеризованное 2,6%, 450 г - 21,49 грн

"Ашан": ТМ "Auchan" 2,6%, 400 г - 21,90 грн

Novus: ТМ "Marka Promo" ультрапастеризованное 2,5%, 900 г - 34,99 грн

Подсолнечное масло: цены без изменений

После того, как Novus обновил ассортимент и выставил на полки 500 мл "Олейны", цены стабилизировались у всех игроков рынка. Самое дешевое предложение - у собственной марки "Ашана":