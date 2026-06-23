ua en ru
Вт, 23 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Гречка по 15 грн, а хлеб подорожал: какие цены предлагают супермаркеты 23 июня

10:58 23.06.2026 Вт
3 мин
Разница в ценах между сетями в некоторых категориях достигает десятков гривен
aimg Мария Кучерявец
Гречка по 15 грн, а хлеб подорожал: какие цены предлагают супермаркеты 23 июня Фото: украинские торговые сети обновили ценники на основные продукты (инфографика РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинские супермаркеты обновили цены на основные продукты во вторник, 23 июня. После бурного начала недели, которое ознаменовалось двукратным падением цен на гречку в одной из сетей, теперь наблюдаются новые колебания, но уже в отношении хлеба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на актуальные данные мониторинга цен крупных супермаркетов.

Главное:

  • Гречка: В сети "Сильпо" килограмм крупы можно купить всего за 15,69 грн, тогда как в других супермаркетах цена превышает 65-69 грн.
  • Хлеб: Рынок демонстрирует стабильность, за исключением сети "Ашан", где зафиксирован скачок цены с 14,50 грн до 21,30 грн.
  • Яйца: Цены держатся на уровне прошлой недели. Куриные яйца можно найти по самой низкой цене 2,90 грн/шт (или 29 грн за десяток).
  • Молоко: За 400-450 г придется заплатить 21,30-21,90 грн, а большой формат (900 г) можно приобрести за 34,99 грн.
  • Масло: Цены стабилизировались после недавнего обновления ассортимента. Самую дешевую полулитровую бутылку рафинированного масла предлагают по 48,00 грн.

Обзор отражает исключительно самый низкий ценовой сегмент среди имеющихся товаров.

Гречка: "Сильпо" удерживает рекордный минимум

Абсолютным лидером по уровню доступности гречневой крупы остается сеть "Сильпо", которая накануне обвалила цену на крупу благодаря бюджетной линейке. В других супермаркетах ценники превышают 65 гривен:

  • "Сильпо": Гречневая крупа Extra!, 1 кг - 15,69 грн
  • АТБ: "Разумный выбор", 1 кг - 65,90 грн
  • Novus: ТМ "Marka Promo", 1 кг - 65,99 грн
  • "Ашан": быстроразвариваемая гречка Auchan, 1 кг - 69,90 грн

Гречка по 15 грн, а хлеб подорожал: какие цены предлагают супермаркеты 23 июня

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах - одни из самых низких по состоянию на 23 июня (инфографика РБК-Украина)

Хлеб: скачок цен в "Ашане"

Если большинство сетей сохранили цены понедельника, то в "Ашане" зафиксировано подорожание половинки пшеничного хлеба (с 14,50 грн за бренд "Формула Смаку" до 21,30 грн за собственную марку):

  • "Сильпо": "Сумская паляница Казацкая" половинка в нарезке, 0,35 кг - 12,99 грн
  • "Ашан": Пшеничный хлеб, половина - 21,30 грн (вчера - 14,50 грн за другую марку)
  • АТБ: нежный тостовый хлеб "Кристинополь", 300 г - 23,90 грн
  • Novus: "Украинский" половина, нарезанный ТМ "Marka Promo", 400 г - 25,79 грн
Читайте также: АЗС скорректировали цены. Сколько стоит бензин, дизель и газ 23 июня

Куриные яйца: полная "заморозка" цен

Ситуация в этой категории остается абсолютно неизменной с прошлой недели. "Ашан" продолжает уверенно удерживать статус самого дешевого места для покупки яиц поштучно:

  • "Ашан": Куриное яйцо С1, 1 шт. - 2,90 грн (29,00 грн за десяток)
  • АТБ: ТМ "Своя линия" 1 категория, 10 шт. - 50,90 грн
  • "Сильпо": ТМ "Пашот" столовые С1, 10 шт. - 52,28 грн
  • Novus: ТМ "Marka Promo" С1, 10 шт. - 52,39 грн

Молоко: стабильность цен на малые и большие упаковки

Цены на молоко полностью повторили показатели 22 июня. Трендом остается переход брендов на меньшую фасовку, что позволяет визуально поддерживать низкую цену на полке:

  • АТБ: "Ежедневный сбор" пастеризованное 2,5%, 450 г - 21,30 грн
  • "Сильпо": "Полная чаша" пастеризованное 2,6%, 450 г - 21,49 грн
  • "Ашан": ТМ "Auchan" 2,6%, 400 г - 21,90 грн
  • Novus: ТМ "Marka Promo" ультрапастеризованное 2,5%, 900 г - 34,99 грн

Подсолнечное масло: цены без изменений

После того, как Novus обновил ассортимент и выставил на полки 500 мл "Олейны", цены стабилизировались у всех игроков рынка. Самое дешевое предложение - у собственной марки "Ашана":

  • "Ашан": Масло Auchan рафинированное, 0,5 л - 48,00 грн
  • АТБ: "Своя линия", рафинированное, 0,5 л - 53,13 грн
  • "Сильпо": ТМ "Премия", рафинированное, 0,5 л - 55,49 грн
  • Novus: "Олейна Прессовая" рафинированное, 500 мл - 71,94 грн
Читайте также: Доллар сохранил позиции, евро теряет в цене. Курс валют в банках и обменных пунктах 23 июня
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Цены на продукты Крупа Супермаркеты Цены Цены в Украине
Новости
В Керчи горит ТЭЦ после "прилетов", половина Крыма осталась без света (видео)
В Керчи горит ТЭЦ после "прилетов", половина Крыма осталась без света (видео)
Аналитика
Пыль на детских платьях и искусственная паутина: как живут городки вблизи Покровска
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Пыль на детских платьях и искусственная паутина: как живут городки вблизи Покровска