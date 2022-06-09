Греческий суд отменил арест танкера с иранской нефтью, - Reuters

Греческий суд отменил предыдущее судебное решение, разрешавшее Соединенным Штатам конфисковать часть груза иранской нефти на танкере под иранским флагом у побережья Греции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Иск об отмене решения принят судом. И это решение апелляционного суда будет трудно отменить", - отметил источник в греческом правительстве, знакомый с ситуацией. Заявлено, что правительства США или Греции намерены оспорить решение, которое было вынесено в Апелляционном суде региона Халкида.