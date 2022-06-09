Грецький суд скасував арешт танкера з іранською нафтою, - Reuters

Грецький суд скасував попереднє судове рішення, яке дозволяло Сполученим Штатам конфіскувати частину вантажу іранської нафти на танкері під іранським прапором біля узбережжя Греції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Позов про скасування рішення прийнятий судом. І це рішення Апеляційного суду буде важко скасувати", - зазначило джерело в грецькому уряді, знайоме з ситуацією.
Заявлено, що уряди США або Греції мають намір оскаржити рішення, яке було винесено в Апеляційному суді регіону Халкіда.
Нагадаємо, що Іран захопив два грецьких танкери в Перській затоці. Інцидент стався незабаром після того, як Тегеран попередив, що прийме каральні заходи проти Афін за конфіскацію танкера з іранською нафтою біля узбережжя Греції.
Раньше Сполучені Штати конфіскували 100 тисяч тонн іранської нафти, яка перевозилася на судні біля грецького острова Евія в Егейському морі. Вантаж був вилучений через порушення іранських санкцій.
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