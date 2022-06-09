Грецький суд скасував арешт танкера з іранською нафтою, - Reuters

Грецький суд скасував попереднє судове рішення, яке дозволяло Сполученим Штатам конфіскувати частину вантажу іранської нафти на танкері під іранським прапором біля узбережжя Греції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Позов про скасування рішення прийнятий судом. І це рішення Апеляційного суду буде важко скасувати", - зазначило джерело в грецькому уряді, знайоме з ситуацією. Заявлено, що уряди США або Греції мають намір оскаржити рішення, яке було винесено в Апеляційному суді регіону Халкіда.