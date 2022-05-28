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Иран захватил два греческих танкера в водах Персидского залива

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Тегеран, Суббота 28 мая 2022 00:37
Иран захватил два греческих танкера в водах Персидского залива Танкер Delta Poseidon (Фото: maxmueller.wordpress.com)
Автор: Константин Широкун

Иран захватили два греческих танкера в Персидском заливе вскоре после того, как Тегеран предупредил, что примет карательные меры против Афин за конфискацию танкера с иранской нефтью у побережья Греции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Сегодня военно-морской флот Стражей исламской революции задержал два греческих танкера в водах Персидского залива за многочисленные нарушения", - говорится в сообщении иранского информагентства IRNA. Дополнительных подробностей о том, какого рода были нарушения, не сообщается.

В МИД Греции сообщили, что вертолет ВМС Ирана приземлился на судно Delta Poseidon под греческим флагом, которое находилось в международных водах в 22 морских милях от иранского берега, и взял в заложники экипаж, в том числе двух граждан Греции. Подобным образом был захвачен и второй греческий танкер, имя которого не называется.

Ранее сообщалось, что США конфисковали 100 тысяч тонн иранской нефти, которая перевозилась на российском судне возле греческого острова Эвия в Эгейском море. Груз был изъят из-за нарушения иранских санкций.

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